Scuola, il decreto in tema di mascherine: in classe con la Ffp2 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, mascherine di tipo Ffp2 e FFP3. E' quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia". La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

