Tutti i partiti sul carro della Manovra 2021

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La legge di Bilancio ha incassato l’ok del Senato nella notte tra il 23 e il 24 con 215 voti a favore e 16 contrari. Adesso il testo passa alla Camera per l’approvazione definitiva che dovrebbe arrivare il 28 dicembre. Pareri positivi arrivano da quasimaggioranza. Forza Italia specifica come questaporta il marchio di fabbrica del partito: “Sono innumerevoli le nostre proposte che sono state tradotte in norme di legge. Lo rivendichiamo con forza perché i nostri sforzi in favore di famiglie e imprese sono stati coronati da successo". Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, durante le dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il capogruppo al Senato del Pd, Simona Malpezzi, che sottolinea come “con un significativo taglio ...