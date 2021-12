Torna la mascherina Ffp2 che forse non funziona come ci dicono (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo i no-vax e i no green-pass ecco che il governo crea anche i no-Ffp2. Il governo ha deciso che negli ambienti al chiuso “permanendo anche per lunghi periodi” e nei cinema, teatri eccetera si indossi la mascherina del tipo Ffp2, ma anche che in un ufficio o al cinema non si possa più mangiare. Addio alla “schiscetta” quindi, e mentre ci si chiede come si mangi nei ristoranti di Camera e Senato, risulta altresì evidente che chi ha deciso una mascherina di quel tipo non l'ha mai tenuta addosso oltre qualche quarto d'ora. Ecco infatti quando pubblicava il 19 gennaio 2021 l'Agenzia tedesca l'assicurazione sociale contro gli infortuni Dguv (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Mask.pdf (h-ka.de). Si legge: “Le cosiddette maschere Ffp2 sono attualmente obbligatorie in pubblico, ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo i no-vax e i no green-pass ecco che il governo crea anche i no-. Il governo ha deciso che negli ambienti al chiuso “permanendo anche per lunghi periodi” e nei cinema, teatri eccetera si indossi ladel tipo, ma anche che in un ufficio o al cinema non si possa più mangiare. Addio alla “schiscetta” quindi, e mentre ci si chiedesi mangi nei ristoranti di Camera e Senato, risulta altresì evidente che chi ha deciso unadi quel tipo non l'ha mai tenuta addosso oltre qualche quarto d'ora. Ecco infatti quando pubblicava il 19 gennaio 2021 l'Agenzia tedesca l'assicurazione sociale contro gli infortuni Dguv (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung DGUV Mask.pdf (h-ka.de). Si legge: “Le cosiddette mascheresono attualmente obbligatorie in pubblico, ...

