Bonus facciate: quali applicazioni previste per un lastrico solare? (Di venerdì 24 dicembre 2021) In tema di Bonus fiscali è sempre complicato stabilire con precisione il perimetro di applicazione delle misure. A fare un po’ di chiarezza, soprattuto in merito al cosiddetto Bonus facciate, è un recente approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it che espone il caso di una piazza aperta al pubblico, accatastata come lastrico solare e che costituisce la copertura del sottostante garage. Più nello specifico, il caso riguarda una società concessionaria demaniale che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se era possibile ottenere l’agevolazione per alcuni interventi che avrebbero riguardato l’impermeabilizzazione la pavimentazione. Questo perché il restauro delle facciate delle strutture sarebbe stato esteticamente inscindibile dall’intervento di rifacimento della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) In tema difiscali è sempre complicato stabilire con precisione il perimetro di applicazione delle misure. A fare un po’ di chiarezza, soprattuto in merito al cosiddetto, è un recente approfondimento del Magazine ufficiale di Immobiliare.it che espone il caso di una piazza aperta al pubblico, accatastata comee che costituisce la copertura del sottostante garage. Più nello specifico, il caso riguarda una società concessionaria demaniale che si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per sapere se era possibile ottenere l’agevolazione per alcuni interventi che avrebbero riguardato l’impermeabilizzazione la pavimentazione. Questo perché il restauro delledelle strutture sarebbe stato esteticamente inscindibile dall’intervento di rifacimento della ...

Advertising

Lukadiarde : Chi ha inventato il bonus facciate andrebbe giustiziato - maurop55303472 : @GuidoCrosetto Il 110 e il bonus facciate (90%) sono esempi di politiche fiscali che si prestano ovviamente ad una… - AcidaLimonata : @La_Connie_ Staranno cercando di finire un bonus facciate entro l’anno - antipa_tia : @pietrocaleo Per quanto mi riguarda possono nuclearizzare bonus facciate e 110% per destinare TUTTO in ristori. - marco_a_zona : @Phastidio Ancora una volta va precisato che le frodi si verificano in minima parte nel superbonus (soggetto a dopp… -