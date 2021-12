Atalanta, Boga resta la priorità ma manca ancora l’accordo (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il pressing dell’Atalanta su Jeremie Boga continua a essere serrato: manca l’accordo con il Sassuolo, ma l’esterno è una priorità per Gasp L’Atalanta ha fissato l’obiettivo su Jeremie Boga e farà di tutto per acquisirlo nel mese di gennaio. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club bergamasco non ha ancora raggiunto l’accordo a fronte dei 25 milioni richiesti dal Sassuolo. Atalanta are negotiating with Sassuolo for Jeremie Boga as priority signing. There’s still no full agreement on the fee as Sassuolo ask for €25m price tag – Shakhtar proposal was turned down. ?? #transfers Centre back Matteo Lovato could leave Atalanta to join Cagliari on loan. — ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il pressing dell’su Jeremiecontinua a essere serrato:con il Sassuolo, ma l’esterno è unaper Gasp L’ha fissato l’obiettivo su Jeremiee farà di tutto per acquisirlo nel mese di gennaio. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club bergamasco non haraggiuntoa fronte dei 25 milioni richiesti dal Sassuolo.are negotiating with Sassuolo for Jeremieas priority signing. There’s still no full agreement on the fee as Sassuolo ask for €25m price tag – Shakhtar proposal was turned down. ?? #transfers Centre back Matteo Lovato could leaveto join Cagliari on loan. — ...

Advertising

Serg94356676 : ??L'@Atalanta_BC ci prova per #Boga,avviati i primi contatti con l'agente e il @SassuoloUS ?? #Atalanta #Sassuolo #Calciomercato - sportli26181512 : Atalanta, per l'arrivo di Boga 'ballano' 5 milioni: Jeremy Boga, esterno offensivo ivoriano classe '97, rimane il p… - ProfidiAndrea : L'#Atalanta vuole Jeremie #Boga, ma la proposta di €20m più bonus non è stata accettata dal #Sassuolo ?? La richies… - infoitsport : Atalanta, distanza ridotta col Sassuolo per Boga: adesso ballano solo 5 milioni - infoitsport : Calciomercato Atalanta, si avvicina Boga: distanza economica ridotta col Sassuolo -