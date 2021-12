Ufficiale il Huawei P50 Pocket | tutto sul pieghevole a conchiglia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) IlP50è diventato, andando a sfidare direttamente il Galaxy Z Flip 3 di Samsung. Parliamo di un device compatto, naturalmente, e decisamente potente, contraddistinto da uno schermo OLED interno da 6.9 pollici e risoluzione pari a 2790 x 1188 pixel, con formato in 21:9 e frequenza di refresh rate a 120Hz. Lo schermo OLED secondario, di forma circolare, è di 1 pollice (risoluzione di 340 x 340 pixel), attraverso cui sarà possibile prendere visione delle informazioni essenziali, come l’ora, la data e le notifiche. La fotocamera frontale è integrata in un foro collocato al centro del bordo superiore. IlP50è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (supporta solo il 4G), con 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. La ...

Advertising

teeechblog : Huawei P50 Pocket è ufficiale! - TuttoAndroid : Il pieghevole Huawei P50 Pocket è ufficiale e lancia la sfida a Samsung - telefoninonet : Huawei Watch D UFFICIALE, con misurazione della pressione sanguigna - fainformazione : Huawei P50 Pocket: ufficiale il nuovo smartphone pieghevole e gapless Dopo aver mostrato le immagini ufficiali nel… - fainfoscienza : Huawei P50 Pocket: ufficiale il nuovo smartphone pieghevole e gapless Dopo aver mostrato le immagini ufficiali nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Huawei

P50 Pocket , ideato con uno chassis (190 grammi) in vetro 3D nelle colorazioni bianco, nero e (per l'iterazione premium) con finitura dorata , da aperto misura 170 x 75.5 x 7.2 mm e, da chiuso,...3 condivisioni Condividi Tweet Salvatore Carrozzini FONTE Notizie RelazionateP50 Pocket ArticoloAndroidWatch GT3 al miglior prezzo con questo codice: in regalo cuffie e ...Huawei P50 Pocket è appena stato presentato ufficialmente; scopriamo il suo design le sue caratteristiche tecniche e le sue peculiarità.Dopo aver mostrato le immagini ufficiali nelle scorse ore, Huawei ha presentato in pompa magna e con dovizia di particolare il nuovo foldable P50 Pocket, uno smartphone top gamma pieghevole a conchigl ...