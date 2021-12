Senato | Causin e Lonardo adersicono a Idea-Cambiamo**

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – I senatori Andreae Sandra, quest’ultima come rappresentante di ‘Noi di Centro’, aderiscono alla componente ‘-Cambiamo’ del gruppo Misto, che raggiunge così quota nove membri. “Diamo il nostro benvenuto ai due colleghi -afferma il capo delegazione Paolo Romani- la cui adesione rafforza la nostra azione parlamentare e può rappresentare un importante valore aggiunto in termini di proposta, di elaborazione di contenuti e di incisività”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

