Sci di fondo, l’Italia femminile ha sfoderato le unghie e finalmente lotta al meglio delle proprie possibilità (Di giovedì 23 dicembre 2021) La fase iniziale della Coppa del Mondo di sci di fondo si è di fatto conclusa con le sprint di Dresda. Abbiamo già assistito a 10 competizioni, 8 individuali e 2 team event. È dunque giunto il momento di tracciare un bilancio preliminare della squadra azzurra femminile alla quale è giusto fare un plauso, perché bisogna sempre dare a Cesare quel che è di Cesare. In particolare tre italiane hanno tirato fuori gli artigli. Un paio di loro ha addirittura lottato come non avevano mai fatto in passato. Al riguardo è eclatante il caso di Greta Laurent, capace di raggiungere tre semifinali consecutive nelle sprint a skating. Si tratta di un dato clamoroso, perché nel dicembre 2021 la ventinovenne delle Fiamme Gialle ha raddoppiato il numero di batterie superate nell’arco della sua intera carriera (siamo a un totale di sei ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) La fase iniziale della Coppa del Mondo di sci disi è di fatto conclusa con le sprint di Dresda. Abbiamo già assistito a 10 competizioni, 8 individuali e 2 team event. È dunque giunto il momento di tracciare un bilancio preliminare della squadra azzurraalla quale è giusto fare un plauso, perché bisogna sempre dare a Cesare quel che è di Cesare. In particolare tre italiane hanno tirato fuori gli artigli. Un paio di loro ha addiritturato come non avevano mai fatto in passato. Al riguardo è eclatante il caso di Greta Laurent, capace di raggiungere tre semifinali consecutive nelle sprint a skating. Si tratta di un dato clamoroso, perché nel dicembre 2021 la ventinovenneFiamme Gialle ha raddoppiato il numero di batterie superate nell’arco della sua intera carriera (siamo a un totale di sei ...

