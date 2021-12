Sarà un triste Natale per la Regina Elisabetta: costretti all’isolamento (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un Natale che la Regina Elisabetta II sperava diverso, con accanto i suoi familiari più stretti, nell’anno in cui ha perso il suo amato marito, il principe Filippo di Edimburgo. Ma il Covid continua a far paura e costringe all’isolamento. Regina Elisabetta-AltranotiziaLa Regina Elisabetta pensava sinceramente che il Natale del 2020, quello della pandemia di Covid – 19, appartenesse ormai soltanto alla storia. Invece il prossimo Natale, quello del 2021, Sarà probabilmente ancora peggiore, perché la variante Omicron è già massicciamente presente nel Regno Unito e ulteriori restrizioni sono già state decise. Come se la sedia vuota accanto a lei, quella occupata per quasi 75 anni da suo marito Filippo di ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unche laII sperava diverso, con accanto i suoi familiari più stretti, nell’anno in cui ha perso il suo amato marito, il principe Filippo di Edimburgo. Ma il Covid continua a far paura e costringe-AltranotiziaLapensava sinceramente che ildel 2020, quello della pandemia di Covid – 19, appartenesse ormai soltanto alla storia. Invece il prossimo, quello del 2021,probabilmente ancora peggiore, perché la variante Omicron è già massicciamente presente nel Regno Unito e ulteriori restrizioni sono già state decise. Come se la sedia vuota accanto a lei, quella occupata per quasi 75 anni da suo marito Filippo di ...

