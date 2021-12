Russia: attacchi su larga scala vicino all’Ucraina (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Russia ha annunciato una serie di attacchi su larga scala in un campo di addestramento in Crimea. Queste esercitazioni arrivano in un momento molto teso fra Mosca e Kiev, con le potenze occidentali che lanciano l’allarme su una possibile invasione russa in Ucraina. Le esercitazioni prevedono una durata di due giorni. La Russia avvierà Leggi su periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laha annunciato una serie disuin un campo di addestramento in Crimea. Queste esercitazioni arrivano in un momento molto teso fra Mosca e Kiev, con le potenze occidentali che lanciano l’allarme su una possibile invasione russa in Ucraina. Le esercitazioni prevedono una durata di due giorni. Laavvierà

