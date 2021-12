Palinsesto Rai Natale 2021: i film ed i programmi in onda in questo periodo (Di giovedì 23 dicembre 2021) La proposta Rai per il periodo delle festività natalizie sarà molto ampia e variegata. A partire da domani, infatti, si potranno vedere tanti film a tema ed i classici Disney. Ci saranno, però, anche diversi programmi musicali e non mancherà la cultura con i documentari di Alberto Angela e Corrado Augias. Vediamo subito tutti i titoli presenti nel Palinsesto Rai delle feste. Palinsesto Rai Natale: torna Alberto Angela con Stanotte...a Napoli e Meraviglie-la penisola dei tesori A partire da domani 24 dicembre, il Palinsesto Rai subirà diversi cambiamenti con programmi pensati ad hoc per il periodo festivo. Su Rai Uno alle 21.20, ci sarà il film Ailo-Un'avventura sul ghiaccio. Su Rai due, invece, ci sarà il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) La proposta Rai per ildelle festività natalizie sarà molto ampia e variegata. A partire da domani, infatti, si potranno vedere tantia tema ed i classici Disney. Ci saranno, però, anche diversimusicali e non mancherà la cultura con i documentari di Alberto Angela e Corrado Augias. Vediamo subito tutti i titoli presenti nelRai delle feste.Rai: torna Alberto Angela con Stanotte...a Napoli e Meraviglie-la penisola dei tesori A partire da domani 24 dicembre, ilRai subirà diversi cambiamenti conpensati ad hoc per ilfestivo. Su Rai Uno alle 21.20, ci sarà ilAilo-Un'avventura sul ghiaccio. Su Rai due, invece, ci sarà il ...

