L’idea estrema dell’NBA: positivi asintomatici in campo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tante positività in Nba e tanti problemi legati alla diffusione del Covid. Proprio per questo motivo si starebbe valutando L’idea di far giocare positivi vaccinati e asintomatici. Lo scrive The Athletic: “C’è un’idea che la Nba ha preso in considerazione ma non ha ancora implementato. Se lo fosse, potrebbe essere il segno definitivo che la lega ha deciso che questa pandemia è ormai endemica e che il nuovo modo della Nba di affrontare il Covid è di far prevalere il business. L’Nba pensa di consentire ai giocatori positivi ma asintomatici di continuare a giocare invece di essere messi in quarantena. Ma Adam Silver ha detto la NBA ‘non è ancora arrivata’ a quel punto. Qualsiasi cambiamento avverrebbe dopo una trattativa e un accordo con il sindacato dei giocatori NBA; non si sono ancora ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tantetà in Nba e tanti problemi legati alla diffusione del Covid. Proprio per questo motivo si starebbe valutandodi far giocarevaccinati e. Lo scrive The Athletic: “C’è un’idea che la Nba ha preso in considerazione ma non ha ancora implementato. Se lo fosse, potrebbe essere il segno definitivo che la lega ha deciso che questa pandemia è ormai endemica e che il nuovo modo della Nba di affrontare il Covid è di far prevalere il business. L’Nba pensa di consentire ai giocatorimadi continuare a giocare invece di essere messi in quarantena. Ma Adam Silver ha detto la NBA ‘non è ancora arrivata’ a quel punto. Qualsiasi cambiamento avverrebbe dopo una trattativa e un accordo con il sindacato dei giocatori NBA; non si sono ancora ...

