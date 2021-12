Juventus, Virdis: «Dybala, Morata e Kean non bastano…» (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex bianconero Virdis ha parlato della prima parte di stagione della Juventus di Allegri Pietro Paolo Virdis, ex calciatore della Juventus, in una intervista a JuventusNews24 ha parlato della prima parte di stagione della squadra bianconera tra alti e bassi. Riuscirà la Juve a centrare la prossima Champions? Per lo Scudetto invece l’Inter è irraggiungibile?«Senza dubbio l’Inter di Inzaghi è al momento la squadra favorita per lo Scudetto. Ha cambiato poco e gestisce bene la rosa. In più sta avendo pochi infortuni rispetto alle altre rivali, che è fondamentale nel corso della stagione. La Juventus di Allegri è in crescita e dopo gli ultimi risultati ha possibilità di aggancio alla zona Champions League». Bastano Dybala, Morata e Kean ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex bianconeroha parlato della prima parte di stagione delladi Allegri Pietro Paolo, ex calciatore della, in una intervista aNews24 ha parlato della prima parte di stagione della squadra bianconera tra alti e bassi. Riuscirà la Juve a centrare la prossima Champions? Per lo Scudetto invece l’Inter è irraggiungibile?«Senza dubbio l’Inter di Inzaghi è al momento la squadra favorita per lo Scudetto. Ha cambiato poco e gestisce bene la rosa. In più sta avendo pochi infortuni rispetto alle altre rivali, che è fondamentale nel corso della stagione. Ladi Allegri è in crescita e dopo gli ultimi risultati ha possibilità di aggancio alla zona Champions League». Bastano...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Virdis Ai calciatori italiani piacciono i ristoranti e ne aprono ovunque Pier Paolo Virdis " Il Gusto di Virdis L'ex calciatore di Milan e Juventus degli anni Ottanta, vincitore di una Coppa dei Campioni e di una Coppa Italia, ha aperto l'enoteca Il Gusto di Virdis nel ...

Genoa: bilancio negativo a Udine Il Genoa di Prandelli, invece, è reduce dalla bella affermazione sulla Juventus e staziona a metà ... Di Virdis per i padroni di casa e di Briaschi per il Genoa le altre reti. Utilissimo per la salvezza ...

