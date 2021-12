Juan Jesus chiede scusa: «Mi spiace per il risultato e per l’episodio del gol» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Su Instagram Juan Jesus chiede scusa ai tifosi del Napoli per l’autogol e per la sconfitta contro lo Spezia Attraverso un post su Instagram Juan Jesus ha chiesto scusa ai tifosi del Napoli per quanto accaduto contro lo Spezia. SCUSE – «Mi spiace per il risultato e per l’episodio del gol. Purtroppo non è andata come volevamo. Rimane tanta rabbia. Ci rifaremo…tutti insieme nelle vittorie e nelle sconfitte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Su Instagramai tifosi del Napoli per l’autogol e per la sconfitta contro lo Spezia Attraverso un post su Instagramha chiestoai tifosi del Napoli per quanto accaduto contro lo Spezia. SCUSE – «Miper ile perdel gol. Purtroppo non è andata come volevamo. Rimane tanta rabbia. Ci rifaremo…tutti insieme nelle vittorie e nelle sconfitte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

