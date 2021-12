Intel come Google: niente vaccino, niente stipendio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se Joe Biden chiama, le aziende del digitale e del tech americano rispondono. Il presidente Usa ha fatto continuamente appello ai cittadini affinché possano sottoporsi a vaccinazione. Lo ha ritenuto un «dovere patriottico» e sta pensando seriamente all’obbligo vaccinale (nonostante le resistenze all’interno del Congresso). Da questo punto di vista, le grandi aziende del digitale e del tech negli Stati Uniti stanno facendo la loro parte. Ad aggiungersi a quelle che chiedono una maggiore responsabilità ai propri dipendenti ci ha pensato Intel. Ha messo in aspettativa non retribuita tutte le persone che lavorano in azienda e che non si sono ancora sottoposte a vaccinazione. LEGGI ANCHE > La scelta di Google: o ti vaccini o ti licenzio (o quasi) Intel mette in aspettativa non retribuita i dipendenti no-vax Il 7 dicembre scorso, più o ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Se Joe Biden chiama, le aziende del digitale e del tech americano rispondono. Il presidente Usa ha fatto continuamente appello ai cittadini affinché possano sottoporsi a vaccinazione. Lo ha ritenuto un «dovere patriottico» e sta pensando seriamente all’obbligo vaccinale (nonostante le resistenze all’interno del Congresso). Da questo punto di vista, le grandi aziende del digitale e del tech negli Stati Uniti stanno facendo la loro parte. Ad aggiungersi a quelle che chiedono una maggiore responsabilità ai propri dipendenti ci ha pensato. Ha messo in aspettativa non retribuita tutte le persone che lavorano in azienda e che non si sono ancora sottoposte a vaccinazione. LEGGI ANCHE > La scelta di: o ti vaccini o ti licenzio (o quasi)mette in aspettativa non retribuita i dipendenti no-vax Il 7 dicembre scorso, più o ...

