Il proscioglimento di Rackete condanna la politica di Salvini

(Di giovedì 23 dicembre 2021)e i grillini si mettano il cuore in pace: Carolaè innocente. Lei e tutte le ong che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. L’archiviazione dell’accusa di ‘favoreggiamento dell’immigrazione clandestina’ per la 33enne comandante tedesca della nave Sea Watch dimostra che erano invece illegali i decreti con cui nel 2019 il governo Conte 1 chiuse i porti italiani alle navi dei soccorritori. L’archiviazione di Agrigento rappresenta la vittoria definitiva per la, che era già stata prosciolta otto mesi fa dall’altra accusa: quella di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra, per il presunto speronamento di una motovedetta nel porto di Lampedusa il 29 giugno 1919. Anche la nave Mare Jonio è stata prosciolta. Gli unici incriminati restano i ragazzi tedeschi della Iuventa, sospettati di aver ...

