GF Vip 2021, Adriana Volpe: “Manuel? Con Lulù amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Adriana Volpe, opinionista del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, intervistata da ‘Novella 2000’, si è sbottonata sulle coppie nate in queste edizione. Dopo l’abbandono del programma, la conduttrice ha dei dubbi sul fatto che la ‘chimica artistica’ tra Soleil Sorge e Alex Belli si sia esaurita in pochissimi giorni: Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama altri se non se stesso. Sembra l’ambasciatore dello slogan: ‘Tutto gira attorno a me’ GF VIP 6, Lulù si fa fare un massaggio hot da Manuel Bortuzzo: ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021), opinionista del ‘Grande Fratello Vip‘, intervistata da ‘Novella 2000’, si è sbottonata sulle coppie nate in queste edizione. Dopo l’abbandono del programma, la conduttrice ha dei dubbi sul fatto che la ‘chimica artistica’ tra Soleil Sorge e Alex Belli si sia esaurita in pochissimi giorni: Sono scettica all’idea che quello che c’è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e nonche questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama altri se non se stesso. Sembra l’ambasciatore dello slogan: ‘Tutto gira attorno a me’ GF VIP 6,si fa fare un massaggio hot daBortuzzo: ...

