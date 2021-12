Federica Calemme è ancora fidanzata: la “mossa” per depistare prima dell’ingresso al GF Vip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federica Calemme è ancora fidanzata? Secondo l’autore del Grande Fratello Vip la risposta è sì. Mario Agliata si era già palesato online con un messaggio che sapeva di addio ma pare che il suo cuore non sia del tutto libero. Federica Calemme è ancora fidanzata: la “mossa” per depistare prima del GF Vip Si ripete... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 23 dicembre 2021)? Secondo l’autore del Grande Fratello Vip la risposta è sì. Mario Agliata si era già palesato online con un messaggio che sapeva di addio ma pare che il suo cuore non sia del tutto libero.: la “” perdel GF Vip Si ripete... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Federica Calemme è ancora fidanzata: la “mossa” per depistare prima dell’ingresso al GF Vip - Gianfranco_juve : @ZIOPORCO19 ....nel mentre Gianmaria, scaricata Sophie prima che lo facesse lei, flirta, balla e accarezza la belli… - hopeangel365 : UN'ALTRA COPPIA MADE IN 'CORONA OFFICE'? ? #gfvip #gianmaria #federica - evbdwantstobeus : x farvi capire come è piccolo il mondo cercavo un corso di dizione trovo la scuola e il nome del docente vado sul s… - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi flirta con Federica Calemme?/ Soleil Sorge cupido, Sophie guarda… -