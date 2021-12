Colle, Silvio: "Io candidato? Decideremo a inizio 2022 Draghi resta Premier? Non parlo delle intenzioni altrui" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel vertice del centrodestra si e' parlato della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale? "Abbiamo parlato evidentemente anche di questo", conferma lo stesso leader FI. "Il centrodestra sara' unitario. Abbiamo rimandato ogni decisione a inizio anno, dopo Natale", ha aggiunto Berlusconi al termine della riunione a villa Grande. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel vertice del centrodestra si e' parlato della candidatura diBerlusconi al Quirinale? "Abbiamo parlato evidentemente anche di questo", conferma lo stesso leader FI. "Il centrodestra sara' unitario. Abbiamo rimandato ogni decisione aanno, dopo Natale", ha aggiunto Berlusconi al termine della riunione a villa Grande. Segui su affaritaliani.it

Advertising

FrancescoBechis : Toc toc. @VittorioSgarbi ha un consiglio (urgente) per Silvio @berlusconi Su @formichenews - xgianc : RT @LRompicoglioni: L'erto Colle, tra nonno Mario e bisnonno Silvio Draghi, Berlusconi e la 'nonnitudine' che accomuna molti del totonomi… - RobertoDattis1 : @berlusconi Grande Silvio, li tieni sempre dalle ????sti inutili falliti da 4 soldi. Senza di te non sono nessuno.… - LRompicoglioni : L'erto Colle, tra nonno Mario e bisnonno Silvio Draghi, Berlusconi e la 'nonnitudine' che accomuna molti del toton… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: Tra Silvio e il Colle c’è un banchiere di troppo. #Draghi mette in allarme il Cav nel giorno del vertice di Centrodestr… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle Silvio Italia in balia del Covid e il capitano Draghi abbandona la nave? Per il centrodestra in più potrebbe addirittura innescarsi un autentico psicodramma, visto che l'altro candidato ufficiale per il Colle è un Silvio Berlusconi che avrebbe catechizzato i suoi alleati: ...

Supermedia Agi/Youtrend: sale il Pd, frenano Fdi e M5s ...sopra quota 8% (non accadeva dallo scorso marzo) forse beneficiando della 'nomination' di Silvio ... contro un 17% che invece prevede una sua ascesa al Colle più alto . Se si passa dalle previsioni agli ...

L'erto Colle, tra nonno Mario e bisnonno Silvio L'HuffPost Il centrodestra stoppa il "passo in avanti". Il Cav: resti fino al 2023 Io ritengo che un governo che ha ben lavorato guidato da una persona autorevole come Draghi debba andare avanti Questo governo rappresenta una esperienza di grande successo e vorremmo continuasse, sen ...

Centrodestra, Lupi: “Non vedo motivo di pregiudizi su Berlusconi al Colle” (LaPresse) - I leader del centro destra sono a villa Grande a Roma su invito di Silvio Berlusconi per un vertice. Il primo ad arrivare è stato Antonio Tajani ...

Per il centrodestra in più potrebbe addirittura innescarsi un autentico psicodramma, visto che l'altro candidato ufficiale per ilè unBerlusconi che avrebbe catechizzato i suoi alleati: ......sopra quota 8% (non accadeva dallo scorso marzo) forse beneficiando della 'nomination' di... contro un 17% che invece prevede una sua ascesa alpiù alto . Se si passa dalle previsioni agli ...Io ritengo che un governo che ha ben lavorato guidato da una persona autorevole come Draghi debba andare avanti Questo governo rappresenta una esperienza di grande successo e vorremmo continuasse, sen ...(LaPresse) - I leader del centro destra sono a villa Grande a Roma su invito di Silvio Berlusconi per un vertice. Il primo ad arrivare è stato Antonio Tajani ...