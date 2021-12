Verba Volant… #2

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da Porto X Da quali parole iniziare? Ognuno è chiamato a scovare le proprie. Posso dirvi però da quali ho iniziato io nel mio processo di trasformazione di me e della realtà, o meglio dell’impatto della realtà su e dentro di me. Le parole che ho iniziato personalmente ad eliminare non sono astruse o scurrili … proviene da Database Italia.