Venezia Lazio 1-1 LIVE: Forte la pareggia! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Penzo, Venezia e Lazio si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Lazio 1-1 MOVIOLA 1? Comincia il match 2? Spinge subito il Venezia, attenta la difesa della Lazio 3? GOL DELLA Lazio – Pedro con un azione personale dopo una serpentina entra in area e con un rasoterra batte Romero 10? Tiro del Venezia – ci prova Forte che aggancia un passaggio dalle retrovie e calcia ma il suo tiro è impreciso 15? Spinge la Lazio in cerca del ...

