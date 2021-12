Polpo fugge da un peschereccio passando per una fessura | Video

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il filmato con protagonista questoha davvero dell'incredibile. Le immagini mostrano il grosso cefalopode prima strisciare di lato su une poi scomparire improvvisamente. Ilriesce infatti a far passare il suo corpo e i suoi tentacoli attraverso una minuscolache gli permette finalmente di essere di nuovo libero. Guarda tutti idivertenti Pappagallo ingegnoso apre una lattina con il beccoSi sa, i pappagalli sono degli animali davvero brillanti: perspicaci ed intelligenti, ...Un gufo che ama le coccoleÉ l'ora delle coccole per questo tenerissimo gufo e la sua amica ...Un gatto e una pecora diventano amici inseparabiliChi l'ha detto che due animali tanto diversi non possano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polpo fugge

Panorama

...per la tv La donna era figlia di un ex agente inglese suicidatosi con il veleno di unper ... A questo punto Bonddal palazzo indiano dirigendosi verso la Germania Est dove scopre che sul ......per la tv La donna era figlia di un ex agente inglese suicidatosi con il veleno di unper ... A questo punto Bonddal palazzo indiano dirigendosi verso la Germania Est dove scopre che sul ...