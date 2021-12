Incendio in abitazione nell’Agrigentino: morta bimba di 2 anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tragedia ieri sera a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: una bimba di 2 anni è morta nell'Incendio che si è sviluppato in una palazzina in cui viveva con i genitori, in via San Giuseppe. Il rogo, causato probabilmente da un corto circuito, è divampato al primo piano dove la piccola stava dormendo, mentre i genitori si trovavano al piano terra. La coppia ha cercato di raggiungere la bimba ma a cause delle fiamme ogni tentativo si è rivelato inutile. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tragedia ieri sera a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento: unadi 2nell'che si è sviluppato in una palazzina in cui viveva con i genitori, in via San Giuseppe. Il rogo, causato probabilmente da un corto circuito, è divampato al primo piano dove la piccola stava dormendo, mentre i genitori si trovavano al piano terra. La coppia ha cercato di raggiungere lama a cause delle fiamme ogni tentativo si è rivelato inutile.

