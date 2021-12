Fermato il rapinatore di Ounas: «Non sapevo fosse un calciatore: l’ho scoperto dai giornali» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Non sapevo di avere rapinato Adam Ounas: l’ho saputo il giorno dopo dai giornali». Parola di C. D.P., 44 anni, l’uomo Fermato dalla polizia per la rapina all’attaccante del Napoli di sabato scorso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. L’uomo, già condannato per rapina, era affidato in prova ai servizi sociali. Ha reso alcune dichiarazioni spontanee agli agenti. Ha raccontato di aver notato la Lamborghini a bordo della quale viaggiava Ounas sulla Tangenziale e di averla seguita fino a Posillipo. Arrivato davanti alla casa dell’attaccante, ha messo il suo scooter davanti alla cellula del cancello elettrico per evitare che si chiudesse, e, con una pistola giocattolo e il viso coperto da un casco integrale, ha derubato Ounas. L’uomo è stato riconosciuto grazie alle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) «Nondi avere rapinato Adamsaputo il giorno dopo dai». Parola di C. D.P., 44 anni, l’uomodalla polizia per la rapina all’attaccante del Napoli di sabato scorso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. L’uomo, già condannato per rapina, era affidato in prova ai servizi sociali. Ha reso alcune dichiarazioni spontanee agli agenti. Ha raccontato di aver notato la Lamborghini a bordo della quale viaggiavasulla Tangenziale e di averla seguita fino a Posillipo. Arrivato davanti alla casa dell’attaccante, ha messo il suo scooter davanti alla cellula del cancello elettrico per evitare che si chiudesse, e, con una pistola giocattolo e il viso coperto da un casco integrale, ha derubato. L’uomo è stato riconosciuto grazie alle ...

