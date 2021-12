Birmania: frana in miniera di giada, almeno 70 i dispersi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) almeno 70 persone risultano disperse e di una è stata confermata la morte dopo una frana avvenuta nella notte in una miniera di giada nel nord della Birmania. “Tra le 70 e le 100 persone sono disperse in una frana avvenuta alle 4” nel sito di Hpakant, nello stato di Kachin, affermano i soccorritori. Stando a quanto riferito da un soccoritore, una persona sarebbe morta a causa della frana: “Circa 70-100 persone sono disperse in un crollo che è avvenuto intorno alle 4 del mattino” nella miniera di Hpakant nello stato di Kachin, ha aggiunto la fonte all’AFP. Non è la prima volta che nella zona si verificano eventi tanto drammatici. Le miniere di giada della Birmania sono infatti notoriamente pericolose. Secondo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)70 persone risultano disperse e di una è stata confermata la morte dopo unaavvenuta nella notte in unadinel nord della. “Tra le 70 e le 100 persone sono disperse in unaavvenuta alle 4” nel sito di Hpakant, nello stato di Kachin, affermano i soccorritori. Stando a quanto riferito da un soccoritore, una persona sarebbe morta a causa della: “Circa 70-100 persone sono disperse in un crollo che è avvenuto intorno alle 4 del mattino” nelladi Hpakant nello stato di Kachin, ha aggiunto la fonte all’AFP. Non è la prima volta che nella zona si verificano eventi tanto drammatici. Le miniere didellasono infatti notoriamente pericolose. Secondo il ...

