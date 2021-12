Alessandro Borghi confessa: “Ho la sindrome di Tourette!” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandro Borghi si è a lungo raccontato in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Il popolare attore, però, ha stupito i suoi fan ammettendo di aver la sindrome di Tourette. Ecco le sue parole in merito. Domani, giovedì 23 dicembre, uscirà al cinema la nuova pellicola di Paolo Genovesi: Supereroi, con Alessandro Borghi fra i protagonisti. In vista del suo nuovo lavoro sul grande schermo, così, l’attore si è a lungo raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a “Il Corriere della Sera”, in cui si è messo a nudo rivelando alcuni intimi dettagli della sua vita privata ai suoi tantissimi fan. Il popolare e amatissimo artista ha messo di avere sempre avuto molti difetti, come l’essere permaloso e pieno di sé, ma di averli superati con il tempo. A Candida Morvillo, che si è occupata del ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021)si è a lungo raccontato in una recente intervista a Il Corriere della Sera. Il popolare attore, però, ha stupito i suoi fan ammettendo di aver ladi Tourette. Ecco le sue parole in merito. Domani, giovedì 23 dicembre, uscirà al cinema la nuova pellicola di Paolo Genovesi: Supereroi, confra i protagonisti. In vista del suo nuovo lavoro sul grande schermo, così, l’attore si è a lungo raccontato in un’intervista esclusiva rilasciata a “Il Corriere della Sera”, in cui si è messo a nudo rivelando alcuni intimi dettagli della sua vita privata ai suoi tantissimi fan. Il popolare e amatissimo artista ha messo di avere sempre avuto molti difetti, come l’essere permaloso e pieno di sé, ma di averli superati con il tempo. A Candida Morvillo, che si è occupata del ...

Diregiovani : Le parole hanno un peso. Lo sa bene anche @AleBorghi_ che si è raccontato senza filtri in una lunga intervista al… - FilippoCarmigna : Alessandro Borghi e il disturbo neurologico: «Ho spasmi e mi soffio sulle dita» - EnfantProdige : RT @_emmeci_: ALESSANDRO BORGHI E VALERIO LUNDINI A DANZA CON ME, QUESTO È UN GRANDE DONO CHE ROBERTO BOLLE CI FA ?? #DanzaConMe https://t.… - MultisalaR : GIOVEDI' 23 DICEMBRE ORE 22:00 #PaoloGenovese #AlessandroBorghi e #JasmineTrinca SALUTERANNO IL PUBBLICO IN SALA… - QQuarantena : Alessandro Borghi ha annunciato di avere la sindrome di Tourette. Interpreterà il ruolo di Bizio nella nuova serie @NetflixIT 'Il Reposter' -