Ricette di Natale, centrotavola con salmone di Mauro Improta (Di martedì 21 dicembre 2021) Dalle Ricette di Mattia e Mauro Improta per Natale la ricetta del centrotavola con il salmone. E' una delle Ricette E' sempre mezzogiorno per il Natale, per il Capodanno, una golosa idea per un centrotavola da mangiare. Possiamo anche cambiare il ripieno e sostituir il salmone con altro ma non dimentichiamo il formaggio morbido, le mandorle, l'uovo, la pasta sfoglia già pronta. Completiamo il centrotavola al salmone di Mauro Improta con rosmarino e salvia, avremo così una bella decorazione per la nostra tavola natalizia. Non perdete questa e le altre Ricette di Natale dalla cucina di Antonella ...

