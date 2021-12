Natale, ecco come stare (in sicurezza) insieme a tavola (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal distanziamento alle mascherine, dal ricambio dell'aria al comportamento a tavola: ecco i consigli degli esperti per trascorrere in serenità le feste con parenti e amici Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Dal distanziamento alle mascherine, dal ricambio dell'aria al comportamento ai consigli degli esperti per trascorrere in serenità le feste con parenti e amici

Advertising

fmusolino : Volete un Natale da brividi? Ecco i miei consigli #libristrenna su @GazzettaDelSud! @anto_lattanzi, vincitrice del… - Corriere : ?? Giovedì c'è la cabina di regia, ecco cosa sta valutando Draghi - TitvsImperator2 : @AzeglioS Io ieri e oggi in ufficio per gli auguri di Natale, mai messa, lol. Ecco quanto me ne frega. - ICARVSMATH : se qualcuno volesse farmi un regalo per natale ecco a voi delle idee <3 - Frances14924568 : Buon pomeriggio care amiche twitterine ecco l'ultimo lavoro consegnato prima di Natale libreria in legno di abete g… -