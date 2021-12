Meteo martedì: anticiclone, con infiltrazioni fredde balcaniche e pioggia. Ecco dove (Di martedì 21 dicembre 2021) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’inizio della settimana rimane ancora caratterizzato dall’anticiclone che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa nordoccidentale, fino ad inglobare le Isole Britanniche. L’Italia rientra in questa configurazione, ma le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica ed esposte ad infiltrazioni di aria fredda balcanica che avranno ancora qualche giorno di vita. Diversa la situazione sul versante tirrenico, esposto ad infiltrazioni di aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anche qualche debole pioggia. Nel frattempo la stasi anticiclonica è ancora responsabile di marcate inversioni termiche al Centro-Nord, con nebbie su parte della Val Padana e gelate ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’inizio della settimana rimane ancora caratterizzato dall’che dal Mediterraneo si estende verso l’Europa nordoccidentale, fino ad inglobare le Isole Britanniche. L’Italia rientra in questa configurazione, ma le regioni adriatiche si trovano al limite dell’estensione anticiclonica ed esposte addi aria fredda balcanica che avranno ancora qualche giorno di vita. Diversa la situazione sul versante tirrenico, esposto addi aria umida e più mite da ovest, responsabile di addensamenti che si faranno crescenti nei prossimi giorni, generando anche qualche debole. Nel frattempo la stasi anticiclonica è ancora responsabile di marcate inversioni termiche al Centro-Nord, con nebbie su parte della Val Padana e gelate ...

I programmi in tv oggi, 21 dicembre 2021: film e attualità Guida tv di martedì 21 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -...50 - Blue Bloods 19:40 - Bull 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 18:55 - Meteo 3 19:00 - Tg3 19:30 ...

Meteo Liguria, ancora nuvole e qualche piovasco a levante Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore: Martedì 21 dicembre 2021 Cielo molto nuvoloso o coperto sul settore centrale ed orientale della regione, non si ...

Meteo SESTO FIORENTINO: oggi foschia, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse