In Messico il piano per aiutare i contadini preoccupa gli ambientalisti (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente messicano ha lanciato un programma per sostenere migliaia di contadini che vivono nelle zone rurali. I beneficiari degli aiuti lodano il progetto, ma secondo alcuni esperti è poco sostenibile e favorisce il disboscamento. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente messicano ha lanciato un programma per sostenere migliaia diche vivono nelle zone rurali. I beneficiari degli aiuti lodano il progetto, ma secondo alcuni esperti è poco sostenibile e favorisce il disboscamento. Leggi

