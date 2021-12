In Libia non si decide nemmeno sul come non votare

Leggi su formiche

(Di martedì 21 dicembre 2021) Incon ogni probabilità le elezioni che l’Onu aveva programmato da mesi per il 24 dicembre saranno rinviate, ma anche l’annuncio sul rinvio è stato rinviato perché non si trova un accordosu chi,e quando dovrà fare la dichiarazione ufficiale. Da un lato comunicare che un intero processo di stabilizzazione in corso da febbraio (o dal cessate il fuoco di ottobre 2020 se vogliamo) è nei fatti fallito è imbarazzante – e farlo davanti ai milioni di libici che già si erano registrati sperando in un futuro passante per le urne, e davanti a una Comunità internazionale che chiede ancora in forma quasi univoca sia ancora peggio. Dall’altro fare l’annuncio serve ad accaparrarsi parte del consenso di alcuni attori interni (milizie e centri di potere vari) che il voto non lo hanno mai voluto, temendo di perdere presa sugli ...