Il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione del dottor Mariano Amici (Di martedì 21 dicembre 2021) La decisione era stata presa dall'Asl nelle ultime settimane di settembre, ma Mariano Amici aveva – come un grande classico natalizio in prima visione nel periodo delle feste – deciso di ricorrere al Tar del Lazio contro la sua sospensione dalla professione medica. Ma dopo la bocciatura da parte giudici del Tribunale Amministrativo è arrivato il parere definitivo anche da parte del Consiglio di Stato: il medico di base non potrà tornare a indossare il camice. Almeno fino a quando non deciderà di vaccinarsi. Mariano Amici sospeso dalla professione medica, lo conferma il Tar Il dottor Mariano Amici è salito agli "onori" della cronaca quasi un anno fa, quando un suo video divenne virale sui social. Nel filmato si vedeva ...

