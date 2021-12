Disney mette in riga YouTube Tv e YouTube Tv rimette in video Disney (Di martedì 21 dicembre 2021) YouTube Tv, Disney risolve l’impasse Wall Street Journal, pagina 6, di Patience Haggin e Lillian Rizzo. YouTube Tv e Walt Disney Co. hanno raggiunto un accordo domenica per ripristinare l’accesso ai canali di proprietà della Disney tra cui Espn e Fx per gli abbonati di YouTube Tv. L’accordo ha messo fine a un breve blackout iniziato allo scoccare della mezzanotte di sabato dopo la scadenza del contratto di trasporto tra le due società. YouTube Tv ha più di quattro milioni di abbonati, ha detto una fonte attendibile. I termini del nuovo contratto non sono stati resi noti. Lo stallo riguardava le tasse di distribuzione che ... Leggi su tvzoom (Di martedì 21 dicembre 2021)Tv,risolve l’impasse Wall Street Journal, pagina 6, di Patience Haggin e Lillian Rizzo.Tv e WaltCo. hanno raggiunto un accordo domenica per ripristinare l’accesso ai canali di proprietà dellatra cui Espn e Fx per gli abbonati diTv. L’accordo ha messo fine a un breve blackout iniziato allo scoccare della mezzanotte di sabato dopo la scadenza del contratto di trasporto tra le due società.Tv ha più di quattro milioni di abbonati, ha detto una fonte attendibile. I termini del nuovo contratto non sono stati resi noti. Lo stallo riguardava le tasse di distribuzione che ...

