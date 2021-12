Cagliari, Godin: “adesso non posso parlare, ma a breve spiegherò tutto…” (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ una situazione delicata in casa Cagliari, la squadra occupa la penultima posizione in Serie A e il rischio retrocessione è concreto. La dirigenza prepara una rivoluzione, due calciatori sono stati già esclusi: si tratta di Godin e Caceres. Godin non ha intenzione di essere considerato il principale responsabile ed è uscito in parte allo scoperto ai microfoni di Sport890. “Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da adesso. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club, cosa farò, spiegherò tutto”, ha detto Godin. “Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 dicembre 2021) E’ una situazione delicata in casa, la squadra occupa la penultima posizione in Serie A e il rischio retrocessione è concreto. La dirigenza prepara una rivoluzione, due calciatori sono stati già esclusi: si tratta die Caceres.non ha intenzione di essere considerato il principale responsabile ed è uscito in parte allo scoperto ai microfoni di Sport890. “Siamo in una situazione complicata che va avanti da anni, non è da. Ho già preso la decisione di partire. Vorrei dire tutto quello che è successo alma nonora. Quando lascerò il club, cosa farò,tutto”, ha detto. “Sto organizzando la mia partenza dal, tra 10 giorni potrò ...

