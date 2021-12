Voto a Hong Kong | crollo affluenza e record di schede nulle per le elezioni riservate ' solo ai patrioti'

(Di lunedì 20 dicembre 2021)die bassissimaalle urne per leil 30% degli aventi diritto si è recato alle urne per il rinnovo del Consiglio Legislativo che si è tenuto con ...

Record di schede nulle e bassissima affluenza alle urne per le elezioni a Hong Kong: solo il 30% degli aventi diritto si è recato alle urne per il rinnovo del Consiglio Legislativo che si è tenuto con il nuovo sistema elettorale imposto da Pechino e che ha messo fuori dal Parlamento l'opposizione.