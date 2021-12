Ultime Notizie Roma del 20-12-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 dicembre 2021)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio per i non vaccinati non è la strategia da attuare con i numeri odierni Ma si può valutare in caso di passaggio in zona arancione e quanto afferma sileri Sottosegretario alla salute secondo il quale bisogna spingere le persone a fare la prima dose Chi non l’ha fatta gli altri la terza dose un green Paper rafforzato solo per vaccinati attività ricreative nelle regioni che cambieranno colore in modo che le restrizioni previste non Gravino su chi ha fatto l’iniezione oggi le regioni presenteranno al governo le loro regioni in vista di un previsto ulteriore innalzamento dei casi intanto dal 10 al 16 novembre si registra un netto aumento della circolazione del virus Ma con un impatto ospedaliero contenuto Grazie Bacini lo spiega il monitoraggio della fondazione gimbe che vedono lento ...