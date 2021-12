Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: trailer per combattimenti ed altro (Di lunedì 20 dicembre 2021) Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, tramite il quale vengono mostrati combattimenti, equipaggiamenti e molto altro Poco tempo fa, Square Enix aveva dicharato che avrebbe diffuso nuovi dettagli e nuovi filmati di gameplay per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, lo spin-off in salsa soulslike della celeberrima saga jrpg. La promessa, ha trovato il suo concretizzarsi poche ore fa, in occasione di un livestream organizzato per celebrare l’anniversario del primo capitolo della serie, quando è stato rilasciato un inedito trailer dedicato alla produzione realizzata da Team Ninja, tramite ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 dicembre 2021) Square Enix ha rilasciato un nuovodedicato aof, tramite il quale vengono mostrati, equipaggiamenti e moltoPoco tempo fa, Square Enix aveva dicharato che avrebbe diffuso nuovi dettagli e nuovi filmati di gameplay perof, lo spin-off in salsa soulslike della celeberrima saga jrpg. La promessa, ha trovato il suo concretizzarsi poche ore fa, in occasione di un livestream organizzato per celebrare l’anniversario del primo capitolo della serie, quando è stato rilasciato un ineditodedicato alla produzione realizzata da Team Ninja, tramite ...

