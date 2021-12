Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Fino a 400 euro al mese per lediche sono seguite dai centri antiriconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. per saperne di più. Il Decreto ...

Fino a 400 euro al mese per le donne vittime di violenza che sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Continua a leggere per saperne di più. Il Decreto ...Certo, il lavoro è impegnativo, gli orari non consentono grandie, di norma, si suda quando ... che consola con ildi cittadinanza i giovani meno motivati, quelli che non vogliono più ...