Reddito di Cittadinanza dicembre 2021: date e modalità di pagamento (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando arriva il Reddito di Cittadinanza di dicembre 2021? Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza rappresentano la principale misura prevista dall’ordinamento italiano contro le situazioni di difficoltà socio – economica introdotta dal primo Governo Conte con Decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4. Attraverso l’erogazione di un sussidio mensile e la sottoscrizione di un Patto per il lavoro o l’inclusione sociale, l’impianto del RdC ha come scopo quello di garantire un sostegno economico ad integrazione del Reddito familiare e a copertura del mutuo o del canone di locazione, in attesa dell’inserimento / reinserimento lavorativo dei soggetti beneficiari. Tanto il Reddito quanto la Pensione di Cittadinanza vengono riconosciuti dall’INPS ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Quando arriva ildidi? Ile la Pensione dirappresentano la principale misura prevista dall’ordinamento italiano contro le situazioni di difficoltà socio – economica introdotta dal primo Governo Conte con Decreto legge 28 gennaio 2019 numero 4. Attraverso l’erogazione di un sussidio mensile e la sottoscrizione di un Patto per il lavoro o l’inclusione sociale, l’impianto del RdC ha come scopo quello di garantire un sostegno economico ad integrazione delfamiliare e a copertura del mutuo o del canone di locazione, in attesa dell’inserimento / reinserimento lavorativo dei soggetti beneficiari. Tanto ilquanto la Pensione divengono riconosciuti dall’INPS ...

