Raffaella Carrà, Gino Strada e altri 26 vip cui abbiamo detto addio nel 2021 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il 2021 è stato l’anno in cui abbiamo cominciato a riacquistare un minimo di stabilità dopo il panico scatenato l’anno precedente dalla pandemia globale, l’anno della vaccinazione di massa e delle grandi conquiste sportive italiane. Ma è stato anche un anno che ci ha portato via moltissimi personaggi amati e conosciutissimi, che ovviamente lasciano un vuoto incolmabile nel loro campo. Su tutti e tutte impossibile non menzionare Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio dopo una malattia vissuta, com’era sua abitudine riguardo la sua vita privata, nella massima discrezione, senza particolari proclami o manifesti. Prima di lei, però, a distanza di appena 9 giorni l’uno dall’altra, se ne sono andati “il maestro”, Franco Battiato, e la divina Carla Fracci. Due lutti incommensurabili per musica e danza. ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilè stato l’anno in cuicominciato a riacquistare un minimo di stabilità dopo il panico scatenato l’anno precedente dalla pandemia globale, l’anno della vaccinazione di massa e delle grandi conquiste sportive italiane. Ma è stato anche un anno che ci ha portato via moltissimi personaggi amati e conosciutissimi, che ovviamente lasciano un vuoto incolmabile nel loro campo. Su tutti e tutte impossibile non menzionare, scomparsa il 5 luglio dopo una malattia vissuta, com’era sua abitudine riguardo la sua vita privata, nella massima discrezione, senza particolari proclami o manifesti. Prima di lei, però, a distanza di appena 9 giorni l’uno dall’altra, se ne sono andati “il maestro”, Franco Battiato, e la divina Carla Fracci. Due lutti incommensurabili per musica e danza. ...

