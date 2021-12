Miriana e Biagio sempre più vicini e scattano alcuni baci VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ia stampo traLa vicinanza traal Grande Fratello Vip 6 si fapiù concreta e in tanti si aspettano che possa accadere qualcosa di più forte di abbracci e chimica. Sicuramente la showgirl ha mostrato con l’ex gieffino una complicità totalmente diversa a quella che L'articolo proviene da Novella 2000.

... sondaggi: chi è il meno votato? Tanti i protagonisti dell'ultimo televoto che ha visto la presenza diTrevisan , Lulù Selassié , Gianmaria Antinolfi , Manuel Bortuzzo , Carmen Russo ,...D'Anelli eTrevisan , infatti, sono molto complici da un po' . Adesso, tra i due coinquilini, sono arrivati anche i baci in pubblico.D'Anelli eTrevisan: feeling ...Grande Fratello Vip, più votato tra Miriana, Lulù, Gianmaria, Manuel, Marini-Urtis, Carmen, Biagio: ecco cosa dicono i sondaggi.Precisando che con Nicola Pisu c'era una semplice attrazione fisica, l'ex volto di Non è la Rai ha sottolineato come con Biagio l'intesa sia più a livello mentale. Gf Vip 6: il flirt nascente tra Miri ...