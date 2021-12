Milano | Consiglio Comune approva revisione periodica società partecipate

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 dicembre 2021), 20 dic. (Adnkronos) - Ildeldihato, con 28 voti a favore e 11 astenuti, ladelle. Laè stata varata dalla giunta il 3 dicembre scorso e presentata oggi in aula dall'assessore al Bilancio, Emmanuel Conte. Si tratta di una ricognizione annuale chiesta dal Testo Unico in materia dia partecipazione pubblica del 2016: se le quote sono in aziende che producono beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione, ildeve avviarne l'alienazione o la razionalizzazione. Con la deliberata si prevede pertanto ...