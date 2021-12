Mertens: ”Il Napoli deve lottare per lo Scudetto. Vorrei giocare di più” (Di martedì 21 dicembre 2021) Mertens: ”Il rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due” Dries Mertens, attaccante del Napoli, dopo la vittoria al Meazza contro il Milan, ha parlato del momento che sta attraversando i Napoli e della sua situazione personale. Queste le sue parole: IL Napoli deve lottare PER LO Scudetto “Dobbiamo sempre lottare per lo Scudetto – ha affermato Mertens a Sportmediaset – Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì e avere sempre una fame di vittoria incredibile. Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. – ha aggiunto Mertens – Certo, mi piacerebbe giocare di ... Leggi su retecalcio (Di martedì 21 dicembre 2021): ”Il rinnovo? Dobbiamo vedere, perché gli accordi si fanno sempre in due” Dries, attaccante del, dopo la vittoria al Meazza contro il Milan, ha parlato del momento che sta attraversando ie della sua situazione personale. Queste le sue parole: ILPER LO“Dobbiamo sempreper lo– ha affermatoa Sportmediaset – Ora dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì e avere sempre una fame di vittoria incredibile. Sto giocando un po’ meno, ma se guardo i gol fatti per minuti giocati sto facendo bene. – ha aggiunto– Certo, mi piacerebbedi ...

