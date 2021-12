Mentre Boris Johnson festeggiava mio figlio diceva addio alla nonna | io ero esausta in corsia | noi eravamo in silenzio in reparto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sale la rabbia nel Regno Unito per la foto pubblicata dal Guardian , risalente al 15 maggio 2020, che mostra, la moglie e 17 membri del suo staff nel giardino di Downing Street durante ...

Advertising

utini19 : - greenpassnews : Boris Johnson considera il 'blocco di Natale' - rapporti - - itspukapuka : Vabbe stavo guardando Boris perché di solito lo metto su mentre stiro e mi è apparsa la schermata che dice che il 3… - g_zerbato : RT @ninostradamuss: @dottorbarbieri Nel frattempo beccato Boris Johnson a una feste mentre fa un po' di baldoria... - mymmouth : 'LONDRA, 18/12 (Reuters) - Il ministro britannico per la Brexit David Frost si è dimesso sabato per la delusione ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre Boris

... risalente al 15 maggio 2020, che mostraJohnson , la moglie e 17 membri del suo staff nel giardino di Downing Street durante il primo lockdown senza mascherine ebevono del vino e ...Regno Unito, riunione dei ministri sul Covid Il premier britannico,Johnson, ha riunito il ...alle 16 è in programma l'incontro tra governo e sindacati sulle pensioni, dopo lo sciopero ...Sale la rabbia nel Regno Unito per la foto pubblicata dal Guardian, risalente al 15 maggio 2020, che mostra Boris Johnson, la moglie e 17 membri del suo staff nel giardino di Downing Street durante il ...Tante le testimonianze su Twitter: dal medico che, lo stesso giorno, osservava un minuto di silenzio per i morti all'infermiera stremata ...