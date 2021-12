Luca Attanasio | intitolata alla sua memoria una sala della Farnesina

(Di lunedì 20 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La, sede del ministero degli Esteri, avrà unadi, l’ambasciatore di Limbiate ucciso il 22 febbraio scorso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato questa mattina il ministro degli Esteri Luigi Di MaioXIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici in corso a tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il presidente ha concluso facendo "memoria dell'ambasciatore, ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo", aggiungendo che "apprezzo molto le ...... Africa e America Latina, anche al costo del più alto sacrificio, come testimoniato dall'esempio dell'Ambasciatore- al quale verrà più tardi intitolata una sala della Farnesina - , ...Mattarella conferma agli ambasciatori che non resterà al Quirinale. «Consentitemi infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, ...Oggi e domani alla Farnesina la XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. Di Maio: 'Italia difende diritti, come in casi Regeni e Zaki' ...