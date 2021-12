L' Inter si laurea campione d' inverno | i numeri

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) L’si ètad’con una giornata d’anticipo. A completare il trionfo nerazzurro dopo la cinquina alla Salernitana è stata la sconfitta del Milan contro il Napoli. A questo punto – come scrive la Gazzetta – quando manca da giocare il turno infrasettimanale prenatalizio, i nerazzurri sono in testa alla classifica dopo 18 turni a quota 43 con 4 punti di vantaggio su Milan e Napoli e non possono essere raggiunti al giro di boa. L’di Simone Inzaghi ha concluso il girone d’andata di questa stagione così come quella di Antonio Conte aveva chiuso il campionato 2020-21. Un percorso all’insegna della continuità, nonostante la cessione in estate dei due pezzi pregiati Lukaku e Hakimi.