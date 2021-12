Green Pass, dal dibattito sulla durata ai test rapidi: cosa dicono gli esperti (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo studia nuove misure per contrastare l’aumento dei casi Covid e la diffusione della variante Omicron, fra cui una durata della certificazione verde più breve e più simile a quella della copertura vaccinale. Una decisione che trova il parere favorevole di diversi scienziati. Resta il nodo della scarsa attendibilità dei test rapidi. Crisanti: “Consentire la larghissima diffusione dei tamponi antigenici come lasciaPassare sociale è stato un contributo alla diffusione del virus" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo studia nuove misure per contrastare l’aumento dei casi Covid e la diffusione della variante Omicron, fra cui unadella certificazione verde più breve e più simile a quella della copertura vaccinale. Una decisione che trova il parere favorevole di diversi scienziati. Resta il nodo della scarsa attendibilità dei. Crisanti: “Consentire la larghissima diffusione dei tamponi antigenici come lasciaare sociale è stato un contributo alla diffusione del virus"

