Durant e Irving positivi Rinviate cinque gare

Advertising

OA_Sport : La lista (quasi) infinita dei giocatori NBA nel protocollo anti-Covid - Alessan02165272 : Essere tifosi dei Nets richiede 10 anni di psicanalisi. - dedaIux : Kyrie Irving è tornato ad allenarsi per giocare le gare in trasferta e subito contagiato. Idem Durant. Sempre che n… - Mikazero : @AndBand7 Leggo che Durant ha bisogno di riposo o si spacca. Ok, vero, probabile, ma in questo momento serve un rec… - Mikazero : @LbjKy232 Purtroppo è tutta una conseguenza della rinuncia di Irving. Harden non ha potuto recuperare dall'infortun… -

Ultime Notizie dalla rete : Durant Irving

Quotidiano.net

... ieri contro Denver e domani contro Washington, a causa del cluster che ha decimato i Nets: dieci giocatori, fra cui, Harden e il reintegrato, sono in isolamento. E' stata rinviata ...I Nets si fermano due partite perché hanno 10 giocatori nel protocollo, compresi Kevin, James Harden e il reintegrato Kyrie, risultato positivo al primo tampone necessario per il suo ...E’ stata rinviata anche la partita in programma ieri fra Cleveland e Atlanta: cinque i positivi fra i Cavaliers, fra gli Hawks ha contratto il coronavirus Trae Young. Posticipate anche Philadelphia 76 ...The NBA has postponed 5 upcoming games involving 9 teams due to the rising number of Covid-19 cases. Affected Sunday matches include the Denver Nuggets against the Brooklyn Nets, Cleveland ...