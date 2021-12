Come usare Instagram in sicurezza, la guida per genitori e figli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Instagram conta 29,6 milioni di utenti e la sua crescita è in continuo aumento. Secondo i recenti report di We Are Social e Hootsuite, gli italiani spendono in media 1 ora e 52 minuti al giorno sui social. Un dato da prendere bene in considerazione soprattutto per la sicurezza dei più giovani. Immaginate un ragazzo di 17 anni che descrive un episodio visto su Instagram a due genitori poco smart. «Mamma, papà, oggi ho visto un Reel di un influencer che ha descritto la prossima uscita di un gioco virtuale, lanciando una challenge a noi follower». Chiaramente sono termini utilizzati dalla Gen-Z e dai Millennials, meno dagli adulti che frequentano magari Facebook o che non frequentano proprio i social. Se un genitore vuole tutelare il figlio che frequenta le piattaforme online, per essere credibile ai suoi ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021)conta 29,6 milioni di utenti e la sua crescita è in continuo aumento. Secondo i recenti report di We Are Social e Hootsuite, gli italiani spendono in media 1 ora e 52 minuti al giorno sui social. Un dato da prendere bene in considerazione soprattutto per ladei più giovani. Immaginate un ragazzo di 17 anni che descrive un episodio visto sua duepoco smart. «Mamma, papà, oggi ho visto un Reel di un influencer che ha descritto la prossima uscita di un gioco virtuale, lanciando una challenge a noi follower». Chiaramente sono termini utilizzati dalla Gen-Z e dai Millennials, meno dagli adulti che frequentano magari Facebook o che non frequentano proprio i social. Se un genitore vuole tutelare ilo che frequenta le piattaforme online, per essere credibile ai suoi ...

Advertising

fanpage : Solo 200 persone hanno preso parte al primo corteo domenicale dei No green pass a Milano. In chat serpeggia il malu… - 1973Gigi : RT @timidastella: Impressionante come dimensioni e sicuramente molto stimolate…da usare a mio parere più nel lato B?? - SlKim : Ho sognato di usare una carta stupenda per i regali di Natale ora non ricordo nemmeno come fosse ma la vorrei - athetic12 : RT @timidastella: Impressionante come dimensioni e sicuramente molto stimolate…da usare a mio parere più nel lato B?? - AnthonyTubee : @iSim86S Io avrei un'altra domanda, (scusami se uso il tuo tweet): come spieghiamo agli etero che è sbagliato usare… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare La mascherina è il nostro amuleto contro Omicron ... "affidarsi alla scienza", non di "usare la scienza" per capire, spiegare e controllare. È vero che ... è inaccessibile a una popolazione molto ristretta di specialisti, come i misteri religiosi nel ...

Cosa compreremo (e come) nel metaverso del 2030 Ericsson conduce periodicamente una ricerca sull' orientamento dei consumatori , immaginando come potrebbe evolversi la tecnologia nel giro di pochi anni, arrivando già entro il 2025 a quello ...usare i ...

Come usare al meglio il Pnrr L'HuffPost 7 acconciature fai-da-te per le feste di Natale Dalle onde glossy alla coda anni 70, fino alle trecce: idee di acconciature chic degne di un red carpet ma facili da replicare anche a casa grazie ai consigli ...

Poste Italiane, arrivano su YouTube i tutorial per imparare ad usare le App Come bloccare momentaneamente la propria carta, come disporre un bonifico. Poste Italiane, su YouTube l'app che spiega i servizi Poste Italiane ha una amplissima gamma di servizi che mette a disposizi ...

... "affidarsi alla scienza", non di "la scienza" per capire, spiegare e controllare. È vero che ... è inaccessibile a una popolazione molto ristretta di specialisti,i misteri religiosi nel ...Ericsson conduce periodicamente una ricerca sull' orientamento dei consumatori , immaginandopotrebbe evolversi la tecnologia nel giro di pochi anni, arrivando già entro il 2025 a quello ...i ...Dalle onde glossy alla coda anni 70, fino alle trecce: idee di acconciature chic degne di un red carpet ma facili da replicare anche a casa grazie ai consigli ...Come bloccare momentaneamente la propria carta, come disporre un bonifico. Poste Italiane, su YouTube l'app che spiega i servizi Poste Italiane ha una amplissima gamma di servizi che mette a disposizi ...