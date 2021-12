C’è un nuovo decoder TIM Vision con Dolby Atmos: si chiama Atmosphere e si può solo noleggiare (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tim ha annunciato il nuovo decoder di fascia alta per il suo servizio Tim Vision. Ha audio Atmos integrato e componenti Bang & Olufsen oltre a 4 GB di RAM. Si potrà noleggiare per 7 euro aggiuntivi... Leggi su dday (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tim ha annunciato ildi fascia alta per il suo servizio Tim. Ha audiointegrato e componenti Bang & Olufsen oltre a 4 GB di RAM. Si potràper 7 euro aggiuntivi...

